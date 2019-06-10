Потерявшийся верблюд бросается на машины на трассе в Карачаево-Черкесии
На кадрах видно, что животное в панике бросается прямо под колеса автомобилей и пытается заглянуть в салон, создавая аварийные ситуации на дорогах.
© Видео: Комсомольская правда, ВКонтакте © Фото: Комсомольская правда, ВКонтакте
В Карачаево-Черкесской Республике на автотрассе на Домбай появился необычный «участник» дорожного движения. Крупный верблюд бегает по дороге и мешает автомобилистам.
По данным сайта «Комсомольской правды», животное движется в сторону столицы республики, причем с автотрассы он, видимо, не собирается уходить.
На кадрах видно, что животное в панике бросается прямо под колеса автомобилей и пытается заглянуть в салон, создавая аварийные ситуации на дорогах.
По данным одного из пользователей, хозяина животного нигде не видно, поэтому верблюд предоставлен сам себе.