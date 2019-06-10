Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной ждет россиян в среду из-за празднования Дня России.
© Фото: Виталий Тимкив , РИА Новости
Текущая рабочая неделя станет для россиян короткой, напомнили в Роструде.
Так, среда станет для граждан страны выходным из-за празднования Дня России. При этом во вторник рабочий день сокращается на час.
Оставшаяся неделя пройдет в привычном ключе: четверг и пятница - рабочие, а суббота и воскресенье - выходные, пишет «Российская газета».
А в следующий раз дополнительные выходные ожидают россиян лишь в ноябре, в честь Дня народного единства.