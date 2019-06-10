Названа дата старта железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

Железнодорожная часть Крымского моста ориентировочно начнет функционировать девятого или десятого декабря, а продажа билетов в Крым запланирована на октябрь, за 45 дней до открытия движения. Об этом заявил и.о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян.

При этом глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что темпы строительных работ позволяют допустить, что железнодорожное сообщение с полуостровом откроется раньше намеченного срока, пишет ТАСС.

Билеты на пассажирские поезда можно будет приобрести в кассах «Крымской железной дороги», сейчас специалисты прорабатывают возможность покупки посадочных через интернет. О цене пока не сообщается. В КЖД добавили, что первые поезда будут следовать по маршруту Севастополь – Санкт-Петербург и Симферополь – Москва. Весной 2020 года планируется запуск 11 составов.

После завершения строительства из ряда регионов материковой части России можно будет добраться в Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию. Среднее время проезда по маршруту Москва - Симферополь составит 35 часов.