В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое

В Роспотребнадзоре назвали признаки качественного мороженого и рассказали о критериях выбора желаемого продукта. Рекомендации были опубликованы на сайте ведомства.

Исходя из требований технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции», выделяют несколько видов мороженого. Молочный и кисломолочный продукты содержат не более 7,5% м.д. молочного жира, сливочное – 8-11,5% м.д. молочного жира, пломбир – не менее 12% м.д. молочного жира, а мороженое с заменителем молочного жира – не более 12% м.д.

Важно обратить внимание на этикетку продукта. Если в состав мороженого входит заменитель молочного жира, это должно быть обязательно указано на упаковке.

Также мороженое делится на два вида по способу производства: закаленное и мягкое. Первое готовят из смеси, которую после фризеруют, расфасовывают и закаливают. Мягкое мороженое не проходит процедуру закаливания, поэтому имеет небольшой срок годности.

Любой потребитель может выявить качественное мороженое по следующим признакам: оно откалывается, так как в идеале должно представлять собой массу плотной консистенции; имеет недеформированный вид; срок хранения четко прописан на упаковке.

На данный момент технологии производства существенно усовершенствованы, поэтому понять, добавлены ли в продукт растительные жиры, можно только в лаборатории при исследовании образца на наличие фитостеринов. Но покупатель должен иметь в виду, что мороженое с данным компонентом значительно дешевле, потому что вместо натуральных сливок в состав включены пальмовые или другие виды растительных жиров.