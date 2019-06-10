Отбивались с огнетушителем: медведь попытался влезть на кухню к вахтовикам на Камчатке
Медведь уже практически забрался вовнутрь, выломав окно, но испугался пены из огнетушителя.
© Видео: Алексей, Youtube © Фото: Алексей , youtube
Крупный бурый медведь постарался пробраться в столовую вахтовиков на Камчатке. Инцидент запечатлели на видео местные жители. Кадры появились в Сети.
Находящимся внутри пристройки людям пришлось отбиваться от зверя, используя огнетушитель. На кадрах видно, что медведь практически полностью забрался в кухню, однако в последний момент его отпугнулa пена.
Больше вторгаться в пристройку зверь не порывался. Напротив, еще немного посидев у столовой, он удалился.