Самая ожидаемая игра года: опубликован новый тизер DOOM

Студия Id Software представила новый трейлер DOOM Eternal, которая выйдет 22 ноября этого года. Игра будет представлена на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и PC.

В превью показали прохождение одного из уровней. Уже в финале Думгай встречается с Кибердемоном.

Как стало известно, одно из нововведений версии - это режим Battlemode, благодаря которому становится возможно играть втроем: один человек становится Дугамем и двое других - демонами.

Кроме того, во время презентации Bethesda на Е3 2019 рассказали, как будет выглядеть коллекционное издание. Например, в него войдет полноразмерная модель шлема от брони Думгая, которую можно будет надеть на голову.

Стоимость издания на настоящий момент неизвестна.