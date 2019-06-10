Украина выразила беспокойство в связи с ситуацией в Молдавии

Киев обеспокоен политической ситуацией в Молдавии и призвал не допустить «реализации российского сценария федерализации». Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

«Как государство посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдавии, готова оказать, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем», - говорится в заявлении.

В МИД Украины также отметили, что политическим силам Молдавии следует действовать в рамках правового поля и решать вопросы через диалог, чтобы избежать силовых методов.

Напомним, восьмого июня парламент Молдавии утвердил новый состав правительства - его возглавила лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Исполняющим обязанности президента страны назначен премьер-министр Павел Филип. Решение о смене лидера было принято Конституционным судом Молдавии после того, как глава государства Игорь Додон отказался распускать парламент.