Пассажиры рейса Avianca попали в мощную турбулентность: есть пострадавшие

Во время сильной турбулентности при перелете из Перу в Аргентину пострадали пятнадцать человек.

Рейс AV965 Лима - Буэнос-Айрес выполняла авиакомпания Avianca в ночь на пятницу, 31 мая. Сильная встряска началась в тот момент, когда самолет пролетал над горным массивом Анды, пишет Trome.pe.

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По словам пассажиров, первая волна турбулентности длилась около десяти минут, а после короткого перерыва встряска снова повторилась. Среди пассажиров была доктор, которая не обнаружила на борту ни медицинских перчаток, ни ваты, но все равно помогала пострадавшим.

После прибытия в аэропорт Буэнос-Айреса медики осмотрели всех пострадавших. Серьезные травмы никто не получил.