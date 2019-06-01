Названы самые опасные участки МКАД

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сразу шесть участков на МКАД сделают в этом году более безопасными: на 14 км, 21 км, 24 км, 31 км, 43 км и 89-90 км. По его словам, именно в этих местах автомобилисты чаще всего нарушают ПДД.

После проведения работ на участках там появятся более мощное освещение, шумовые полосы и горизонтальная разметка и дополнительные комплексы фото- и видеофиксации. Кроме того, как следует из сообщения в блоге столичного мэра, информирование водителей также будет усилено.

«Надеюсь, аварий на МКАД после этого станет меньше», - заявил Собянин.

Мэр уточнил, что каждый день на автотрассу выезжают порядка 1,36 миллиона машин. Чтобы улучшить движение по МКАД, также будут построены четыре новые хорды внутри города и Центральная кольцевая автодорога.