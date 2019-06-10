Сын Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова сообщил, что у 72-х летнего отца возникли осложнения после ожога. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Бари Алибасов-младший заявил, что из шести дней в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, четыре его отец пребывает в медикаментозном сне, чтобы организм восстановился. По его словам, дыхательные пути и желудок у Алибасова-старшего работают хорошо.

«Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», - добавил он.

Алибасов-младший отметил, что врачи оценивают состояние здоровья продюсера как стабильно тяжелое. В ближайшие сутки они узнают, нужна ли будет ему операция.

Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб, в результате чего попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Врачи справились с ожогами дыхательных путей, однако решили ввести его в состояние медикаментозного сна.

Бари Алибасов-младший ранее рассказал, как так вышло, что отец выпил бытовую химию. По его словам, Алибасов мог просто не глядя схватить емкость и выпить содержимое, перепутав его с йогуртом.