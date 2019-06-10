Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сын Алибасова рассказал об осложнениях у отца

Василиса Морозова
05:47 10.06.2019
Сын музыкального продюсера Бари Алибасова рассказал об осложнениях, потому что ожог зарастает неправильно.
Сын Алибасова рассказал об осложнениях у отца
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Сын музыкального продюсера Бари Алибасова сообщил, что у 72-х летнего отца возникли осложнения после ожога. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Бари Алибасов-младший заявил, что из шести дней в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского, четыре его отец пребывает в медикаментозном сне, чтобы организм восстановился. По его словам, дыхательные пути и желудок у Алибасова-старшего работают хорошо.

«Сейчас главное, чтобы зажил кишечник. Дело в том, что один из ожогов у отца зарастает неправильно, и в результате кишечник может закупориться», - добавил он.

Алибасов-младший отметил, что врачи оценивают состояние здоровья продюсера как стабильно тяжелое. В ближайшие сутки они узнают, нужна ли будет ему операция.

Напомним, Бари Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб, в результате чего попал в реанимацию НИИ им. Склифосовского. Врачи справились с ожогами дыхательных путей, однако решили ввести его в состояние медикаментозного сна.

Бари Алибасов-младший ранее рассказал, как так вышло, что отец выпил бытовую химию. По его словам, Алибасов мог просто не глядя схватить емкость и выпить содержимое, перепутав его с йогуртом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.06.2019, 10:04
Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Дата09.06.2019, 19:32
Развитие военного сотрудничества: итоги встречи глав Минобороны стран СНГ в Анапе
Дата10.06.2019, 03:28
Сборная Португалии стала победителем Лиги наций
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата08.06.2019, 15:15
Фрегат-невидимка нового поколения «Адмирал Эссен» вышел в открытое море
Дата08.06.2019, 11:13
«Чернобыльские дайверы»: ликвидатор затопленного коридора под реактором рассказал правду о задании
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:47 В стране и мире
Сын Алибасова рассказал об осложнениях у отца
04:54 В стране и мире
Видео
Один из крупнейших парков аттракционов в Калифорнии охватил пожар
04:45 Спорт
Видео
Футболист напал на тренера соперника во время матча в Испании
04:24 В стране и мире
СМИ узнали о критической ситуации с бомбардировщиками США
04:15 В стране и мире
Видео
Герб СССР и остовы зданий: Припять спустя 33 года после катастрофы на АЭС сняли с дрона
События дня
События дня
Обострение конфликта в Косово
Современные технологии в деле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
К Земле несется один из самых опасных астероидов
Видео
«Черный рыцарь»: уфолог нашел на снимках «Аполлона-10» инопланетный спутник Земли
Видео
Больше не черное: море в Одессе окрасилось в зеленый цвет
Отрубленная голова древнейшего волка с неповрежденным мозгом найдена в Якутии
Видео
«Нафаршированный» дождем «гриб» прошел над головами отдыхающих в Одессе: видео
Урна с прахом и переодетый Алибасов: экс-супруга продюсера рассказала детали репетиции его «похорон»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.