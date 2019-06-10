Во Владивосток прибыл японский эсминец «Судзунами»

Сегодня в соответствие с ранее достигнутыми договоренностями во Владивосток с неофициальным заходом прибыл эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии (МССО) Японии «Судзунами».

На главной базе Тихоокеанского флота корабль встречал заместитель командующего Приморской флотилией сил Тихоокеанского флота капитан 1 ранга Вадим Филиппов. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Вадим Филиппов поприветствовал старшего на борту японского корабля командира 7-й эскортной дивизии МССО Японии капитана 1 ранга Хитоси Симидзу, командира эсминца капитана 2 ранга Цуёси Сато и представил им офицеров управления соединения. После этого военный оркестр исполнил государственные гимны Российской Федерации и Японии, а девушки в русских национальных костюмах по традиции преподнесли японским морякам хлеб-соль.

По окончании торжественной части капитан 1 ранга Хитоси Симидзу провел для представителей российских и японских СМИ брифинг, в ходе которого озвучил цели и задачи визита японского корабля во Владивосток. После этого журналисты получили возможность осмотреть эсминец «Судзунами».

В период стоянки японского корабля во Владивостоке запланировано проведение организационных совещаний для окончательного согласования эпизодов учения, проведение товарищеских встреч по пинг-понгу и перетягиванию каната между моряками двух стран. Кораблем-хозяином визита является большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев».

Согласно плану, визит японского эсминца во Владивосток продлится до 15 июня. В этот же день в акватории залива Петра Великого запланировано проведение российско-японского учения по поиску и спасению на море «Сарекс-2019».