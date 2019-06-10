СМИ узнали о критической ситуации с бомбардировщиками США
Численность боеготовых американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составила всего девять из 62, пишет Air Force Times.
Издание отмечает, что возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией оказались под угрозой. Критическая ситуация связана с возрастом самолетов: последний B-1B был произведен 31 год назад.
Ранее сообщалось, что США приостановили полеты стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer из-за проблем с тормозными парашютами и катапультированием.
Командование ВВС США несколько раз заявляло, что намерено снять B-1B Lancer с вооружения, его все дороже обслуживать.
В-1B - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик. Предназначен для поражения стратегических целей противника с применением ядерного и обычного оружия.