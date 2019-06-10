СМИ: личные данные клиентов трех крупных банков РФ попали в Сеть

В Сети обнаружили утечку персональных данных 900 тысяч россиян - клиентов банков. На утечку, как пишет газета «Коммерсант», обратила внимание DeviceLock.

В открытом доступе оказались базы данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка. Утечки произошли в конце мая, пишет издание. При этом информация была собрана несколько лет назад, но до сих пор актуальна - там можно увидеть имена, паспортные данные и номера телефонов, адреса проживания и места работы клиентов.

Также были обнаружены две базы данных Альфа-банка - за 2014-2015 годы и за 2018-2019 годы. Причем в последней даже есть информация об остатке на счете в диапазоне 130-160 тыс. рублей. Всего в открытый доступ попали данные 55 тысяч человек, из которых 500 сотрудников МВД, а также 40 - ФСБ РФ.

Как сказано в материале, оказалось, что в основном среди клиентов - жители СЗФО.

Базы были опубликованы в заархивированном виде с двумя другими, в которых содержатся данные о клиентах ОТП Банка и ХКФ Банка (данные 800 тыс. клиентов и 24 тыс. - соответственно). В них указаны также «лимиты», по предварительным данным, кредитные.

Сотрудники газеты выяснили, что некоторые клиенты банков действительно брали там кредиты. В пресс-службе банков отметили, что будет проведена проверка достоверности и актуальности сведений.