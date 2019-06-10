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Один из крупнейших парков аттракционов в Калифорнии охватил пожар

Валентина Пескова
04:54 10.06.2019
Огонь охватил часть тематического парка, раскинувшегося на более чем тысяче квадратных метров.
© Видео: april castillo, Christine, ‏Ryan Reede, Twitter ‏ © Фото: Nelson Medrano twitter

Посетителям парка аттракционов Six Flags Magic Mountain в Калифорнии пришлось пережить несколько несвойственные эмоции по сравнению с теми, которые обычно испытывают в подобного рода заведениях. К мнимому ужасу от опасностей, грозящих при катании на «американских горках», прибавилась опасность реальная: в парке начался пожар.

Некоторых посетителей ЧП застало прямо в тот момент, когда они заходили на очередной крутой вираж на вагонетках. После того, как парк начал заволакивать густой едкий дым, сразу была объявлена эвакуация всех посетителей. Однако через 40 минут появилась другая информация: никого не выпускать из парка, пока пожарные не локализуют пламя.

Как отмечает AP, пожар начался ближе к входу в парк, поэтому выбраться из него было действительно проблематично.

«Мы застряли здесь. Дым ужасный. У меня болят глаза. Я не могу дышать», - сообщали посетители парка в Twitter, выкладывая видео происходящего.

Как пишет ABС, 12 человек были госпитализированы, надышавшись дымом. Позднее пожар был потушен, всех посетителей эвакуировали, после чего парк закрыли. Сообщается, что ни одна из его конструкций не пострадала. Причины пожара не называются.

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