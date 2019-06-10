Герб СССР и остовы зданий: Припять спустя 33 года после катастрофы на АЭС сняли с дрона

Уникальное видео, снятое с помощью дрона, удалось сделать над городом Припять, который опустел 33 года назад после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Спустя 33 годы после катастрофы доступ к городу все еще ограничен. Однако на кадрах, снятых с беспилотника, можно четко представить, как он сейчас выглядит.

На крышах домов сохранились некоторые слоганы, сделанные в СССР, а на одном из зданий висит огромный герб несуществующей уже страны. Город утопает в зелени, но от домов остались только остовы, без окон. В одном из районов сохранилось «чертово колесо». А в начале видео показан и сам реактор, который в настоящее время накрыт огромным саркофагом.

В настоящее время зона отчуждения - запрещенная для свободного доступа территория в результате аварии на Чернобыльской АЭС - включает в себя часть Полесского и Иванковского районов Киевской области и район реки Припять.

Трагедия на Чернобыльской АЭС произошла в ночь на 26 апреля 1986 года, когда произошел взрыв и пожар на четвертом энергоблоке.

Эти события легли в основу cтавшего уже очень популярным сериала «Чернобыль», снятого HBO. От многосерийного фильма в восторге многие зрители, однако у тех, кто непосредственно участвовал в ликвидации аварии, он вызвал возмущение. Кроме этого, после того, как в СМИ появились сообщения с критикой британской сценаристки Карлы Мэри Свит об отсутствии в сериале темнокожих актеров, «Звезде» действительно удалось найти темнокожего ликвидатора аварии Игоря Хиряка, который в подробностях рассказал, что произошло на АЭС 33 года назад.