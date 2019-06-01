Столб дыма до небес: вулкан на Бали никак не успокоится после извержения

Девять населенных пунктов оказались покрыты пеплом, после извержения вулкана Агунг на Бали, которое произошло 24 мая.

В пятницу, 31 мая, произошел еще один выброс столба пепла. «Звезда» публикует кадры разгула природной стихии. На них видно, что дым и пепел поднялись высоко в воздух.

К счастью, по имеющейся информации, люди не пострадали.

Агунг – один из 127 действующих вулканов Индонезии, расположенный неподалеку от туристического города Кута. Его последнее извержение произошло в 1963 году. Тогда жертвами природного катаклизма стали 1600 человек.