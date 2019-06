Названы четыре возможных варианта конца света

Основными угрозами жизни человечества на Земле названы ядерная война, эпидемии, природные катаклизмы и падение астероида. Эксперты, составившее перечень угроз человечеству, основывались на данных из 50 различных источников, в том числе статистику ООН, информацию Всемирной организации здравоохранения, NASA, Европейского центра контроля и профилактики заболеваний.

Как рассказали аналитики в докладе, опубликованном на портале How Will The World End, самая опасная болезнь на Земле – это туберкулез, от которого в 2017 году, согласно данным ВОЗ, заразились 10 млн человек, из которых почти 2 млн – погибли. При таких темпах заражения эпидемия может истребить человечество за пять тысяч лет. Среди опасных также названы малярия, менингит и вирус Эбола.

Ядерная угроза оказалась на втором месте по степени опасности. Эксперты считают, что человечество приблизилось к черте – второй раз после 1954 года стрелки на символических часах Судного Дня были перевели на без двух минут до «полуночи».

Земле угрожает и глобальное потепление. Если за каждые 10 лет буде теплеть примерно на 0,2 градуса, то температура на Земле поднимется на 44 градуса через 2136 лет. В результате чего Мировой океан затопит сушу.

При этом эксперты не исключают столкновения астероида с Землей, однако такой вариант для них менее реален, чем вышеперечисленные. Они отметили, что в случае падения на планету астероида Florence погибнут 1,2 млрд человек.