Двое солдат ВСУ подорвались на мине в Донбассе

Двое прапорщиков, являвшихся военнослужащими 36-й бригады морской пехоты ВСУ, погибли в Донецке, подорвавшись на мине. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Инцидент, по его словам, произошел в районе населенного пункта Водяное.

«Не зная карт минных полей в результате подрыва на мине погибли двое военнослужающих. Так же 9 июня в этом же районе при попытке остановить стрельбу из миномета по территории нашей республики был избит националистами полка "Азов"* военнослужающий 36-й бригады ВСУ, который в тяжелом состоянии доставлен в госпиталь Мариуполя», - рассказал Басурин в ходе пресс-конференции.

Басурин также сообщил о еще одном случае, когда другой военный ВСУ случайно выстрелил себе в ногу из автомата. Все эти инциденты, по словам представителя Народной милиции ДНР, говорят о потере контроля за подчиненным личным составом со стороны руководства ВСУ.

*«Азов» - националистический украинский батальон, запрещен в РФ