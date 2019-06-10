СМИ: в местах массовых ДТП установят дорожные камеры

Дорожные камеры в России планируют устанавливать в местах концентрации аварий, так изменится принцип их размещения, пишет газета «Известия».

Минтранс разработал новую методику, которая предполагает установку комплексов фиксации в местах массовых ДТП. Документ будет согласован с заинтересованными организациями, после чего правила установки камер будут закреплены в законодательстве, отметил комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Мы считаем, все должно быть расписано: на каком расстоянии ставятся камеры, сколько их нужно и другие условия», - пояснил он.

В настоящее время в России насчитывается около 12 тысяч стационарных и 3,8 тысячи передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, сообщили в полиции. В прошлом году на основе данных с камер было выписано 106 млн штрафов.

При этом эксперты пытаются разобраться с ситуацией с частными камерами. Некоторые камеры устанавливают на расстоянии 200-300 метров друг от друга на участке дороги в 5 км, цель таких предпринимателей - сбор денег, а не снижение аварийности.