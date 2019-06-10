Строительный кран рухнул на жилой дом в Далласе: видео

Строительный кран рухнул на жилое здание в Далласе в штате Техас, в результате чего погиб один человек и еще шесть пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN.

© Dawson Pepin, Twitter

Башенный кран свалился на пятиэтажное здание в центре города из-за сильного ветра. В Даллас пришел шторм с градом и ветром. Около 220 тысяч человек уже остались без электричества.

© Dawson Pepin, Twitter

По данным AP, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии, трое получили серьезные травмы, и еще один уже выписан из больницы. Отмечается, что кран разрушил от 8 до 10 квартир.

«Здание претерпело многочисленные обрушения в разных частях, включая жилые помещения и гараж», - сказал представитель Далласской пожарно-спасательной службы Джейсон Эванс.

На кадрах с места ЧП видно, что кран пробил в здании огромную дыру и приземлился на гараж. Были повреждены несколько автомобилей.