Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
Отдохнуть лишний день жителям России предстоит в среду, 12 июня, в связи с празднованием Дня России.
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Наступившая рабочая неделя в России будет на один день короче.
Дополнительный выходной у работающих россиян появится в среду, 12 июня. Это связано с отмечающимся в этот день праздником, Днем России.
Как напомнили ранее в Роструде, продолжительность предпраздничного рабочего дня во вторник, 11 июня, будет сокращена на один час.
Следующие длинные выходные в России будут только в ноябре, со 2 по 4 число.