Россиян ждет сокращенная рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя в России будет на один день короче.

Дополнительный выходной у работающих россиян появится в среду, 12 июня. Это связано с отмечающимся в этот день праздником, Днем России.

Как напомнили ранее в Роструде, продолжительность предпраздничного рабочего дня во вторник, 11 июня, будет сокращена на один час.

Следующие длинные выходные в России будут только в ноябре, со 2 по 4 число.