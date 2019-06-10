МИД РФ предложил Зеленскому не искать «предлоги для саботажа» в Донбассе

МИД РФ был вынужден с большим сожалением констатировать, что призыв главы украинской делегации в контактной группе Леонида Кучмы, поддержавшего 5 июня начало разведения в станице Луганской, так и остался «всего лишь благим пожеланием». Об этом российское ведомство заявило на своем сайте, опубликовав соответствующее заявление.

В МИДе отметили, что разведение сил и средств сторон в станице Луганской, намеченное на 10 июня, было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ «подрыва» в зоне безопасности.

«То, что до недавнего времени ОБСЕ свыше 50 раз фиксировала соблюдение необходимого для отвода войск 7-дневного режима тишины, никого на Украине не волновало», - отмечается в сообщении.

В российском ведомстве констатируют, что тем самым налицо очередное проявление нежелания Киева выполнять свои обязательства по минским договоренностям.

«Надеемся, что новые киевские власти, декларирующие настрой на скорейшее прекращение войны на юго-востоке, не будут, как Петр Порошенко, искать искусственные предлоги для саботажа минского процесса, а найдут в себе силы сделать реальные шаги к установлению мира в Донбассе», - пишет МИД.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины состоялось в Минске 5 июня. Это была первая встреча после того, как Владимир Зеленский стал новым президентом Украины. Киев на встрече опять представлял Леонид Кучма, который осенью 2018 года объявил об отставке.