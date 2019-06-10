«Подумал, что фанаты»: музыкант из Перми не поверил, что его видео оценили Queen

Андрей Киряков, который исполнил на балалайке композицию «The show must go on» группы Queen, рассказал «Звезде», что сначала не поверил в то, что его творчество заметили легендарные артисты.

«Пролистывал Instagram в пробке и увидел, что какая-то фанатская группа разместила мое видео. Я не понял, что это официальная страница группы Queen. Понял только через час!», - рассказал Андрей Киряков.

Исполнители коллектива оценили работу музыканта из Перми. На своих страницах в социальных сетях артисты выразили свои эмоции от просмотра клипа.

«Какая отличная передача! Спасибо Андрею Кирякову за это. Queen на трех балалайках из России с "The show must go on"», - отметили они.

© officialqueenmusic, Instagram

Сам Киряков признается: каверы делал и на российских исполнителей, среди них Сергей Жуков и Светлана Лобода.