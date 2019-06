«Подумал, что фанаты»: музыкант из Перми не поверил, что его видео оценили Queen

Андрей Киряков, который исполнил на балалайке композицию «The show must go on» группы Queen, рассказал «Звезде», что сначала не поверил в то, что его творчество заметили легендарные артисты.

Исполнители коллектива оценили работу музыканта из Перми. На своих страницах в социальных сетях артисты выразили свои эмоции от просмотра клипа.

«Какая отличная передача! Спасибо Андрею Кирякову за это. Queen на трех балалайках из России с "The show must go on"», - отметили они.