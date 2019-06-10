Мужчину выбросило из окна при взрыве газа в Нижнем Тагиле

Жилец многоэтажного дома, расположенного по улице Черноисточинское шоссе в Нижнем Тагиле, пострадал при взрыве газа.

Его выбросило взрывной волной из окна собственной квартиры на четвертом этаже. Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Помимо него пострадали еще две женщины, сообщает пресс-служба СК РФ по Свердловской области. Информация о состоянии их здоровья сейчас уточняется. Сообщается, что еще двух человек с верхних этажей по автолестнице вывели пожарные.

В результате взрыва пострадали несколько квартир. На кадрах, опубликованных очевидцами в Сети, видно, что в результате ЧП произошел пожар, выбиты стекла в квартирах. В настоящее время огонь потушен.