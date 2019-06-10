СМИ рассказали про капитана «трехглавого монстра», напугавшего финских пограничников

На борту российской яхты, замаскированной под древнерусский корабль, находились семь участников научно-исследовательской экспедиции «Путь Рюрика».

Участники экспедиции на корабле «Змей Горыныч» собираются повторить маршрут князя Рюрика при переселении варяжской Руси в Старую Ладогу в 862 году н. э., а также найти загадочный остров в Балтийском море, с которого основатель династии Рюриковичей. Путешествие рассчитано на два года.

Три драконьи головы означают трех братьев: Рюрика, Синеуса и Трувора, которые прибыли на княжение в Старую Ладогу и Новгород. Реконструкторы планируют посетить десять стран Балтийского моря, перед этими встретившись с жителями 18 регионов России.

Капитан «трехглавого монстра» Андрей Самохлебов рассказал «Фонтанке», что 16-метровое судно строилось три года в православном поселении Богатырская Слобода под Тольятти.

Участники экспедиции заявляют, что двенадцатиместная ладья построена по древнерусским технологиям судостроения, однако в движение приводится не только парусами и веслами, но и бензиновым 46-сильным мотором.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 9 июня сотрудники береговой охраны Финляндии в районе Финского залива получили сигнал о неопознанном судне и двинулись в его сторону. Пограничники очень удивились, когда вместо обычного корабля им на встречу выплыла древнерусская ладья.