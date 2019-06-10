СМИ: у Алибасова открылось внутреннее кровотечение

У музыкального продюсера Бари Алибасова, который в настоящий момент находится в НИИ Склифосовского после случайного отравления бытовой химией, началось внутреннее кровотечение в желудке, пишет паблик Mash.

Сейчас врачи пытаются его остановить, но ситуация остается тяжелой. Содержание гемоглобина в крови Алибасова упало до критического уровня в 80 г/л. Музыкант до сих пор находится без сознания. Ранее он ненадолго выходил из комы.

Напомним, 4 июня Алибасов по ошибке выпил средство для очистки труб. Продюсер сразу же выплюнул жидкость, однако часть жидкости уже была выпита. Алибасов получил серьезные ожоги дыхательных путей, желудка и кишечника и был помещен в НИИ Склифосовского. В медучреждении врачи ввели музыканта в состоянии медикаментозного сна.

Семья музыкального продюсера решила подать в суд на производителя выпитого продюсером вещества, чтобы обезопасить от подобных трагических случайностей других людей, в частности маленьких детей.