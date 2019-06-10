Боевики обстреляли населенные пункты в сирийских Алеппо и Латакии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

Так, в течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Ханзир, Раша, Сандран, Хамрат, Мукатталь, Айн-Эль-Ашра, Дарх-Абу-Асад, Ройсет-Рушу, Нахшебба и Кара-Галия провинции Латакия, районов Хара и Биньямин города Алеппо.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.