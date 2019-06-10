Токаев одержал победу на выборах президента Казахстана

На внеочередных выборах победил Касым-Жомарт Токаев, его инаугурация пройдет 12 июня. По данным ЦИК, явка избирателей составила 77%, из них за Токаева проголосовали 70,96% избирателей.

Касым-Жомарт Токаев занимает пост президента республики Казахстан с 20 марта 2019 года, после того как Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента по собственному желанию.