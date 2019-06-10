Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке: видео
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Вертолет врезался в многоэтажное здание в Нью-Йорке. Авария произошла из-за жесткой посадки на крышу высотки. ЧП стало причиной пожара.
Крушение воздушного судна произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене, сообщает пожарная служба Нью-Йорка.
По предварительным данным, один человек получил ранения. На месте работают пожарные, спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов.
В настоящее время пожар потушен. Информация об инциденте выясняется.