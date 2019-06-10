Дитя Чернобыля: как живет единственный рожденный в Зоне отчуждения ребенок

Марии Ведерниковой 19 лет. В ее соцсетях обычные для молодой девушки фотографии, она учится в университете в Киеве и в общем-то ничем не отличается от своих сверстников. Только что родилась и выросла она в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

Мария, или как называют ее домашние - Марийка, стала единственным ребенком, который родился здесь после катастрофы 1986 года. Беременность для матери Марии Лидии стала неожиданностью. Врач сначала и вовсе заявил, что у женщины растущая опухоль, однако «опухоль» оказалось дочкой, которая родилась в августе 1999 года.

© mirsik_v, Вконтакте

Публикации о Марии часто появлялись в различных СМИ, где рассказывалось, что девочку пришлось буквально отбивать у чиновников, которые ссылались на запрет растить детей в Зоне. Однако родителям все-таки удалось отстоять право на воспитание ребенка, несмотря на долгие преследования и обвинения в попытках «убить дочь».

Интерес к девушке вновь возрос после выхода сериала HBO о Чернобыльской катастрофе. Как рассказала сама Мария в интервью изданию Sunday Express, у нее все нормально, она учится и работает в популярном баре.

«У меня все хорошо, я работаю, я обеспечиваю себя, вот и все», - говорит Мария.

© mirsik_v, Вконтакте

Вопреки всем заявлениям о том, что ребенок просто не мог вырасти здоровым, когда пил молоко коров, питающихся отравленной радиацией травой, у девушки нет никаких отклонений или мутаций.

«Если люди думают, что тут мутанты или имеют две головы, они совершенно не правы. Она прекрасная девушка, которая абсолютно здорова», - заявила мама Марии в разговоре с Mirror.