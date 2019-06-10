Бывшего главу волгоградского СК задержали за покушение на губернатора

Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

На жизнь Бочарова покушались в ноябре 2016 года. К нему на придомовую территорию проникли неизвестные и облили фасад дома воспламеняющейся жидкостью, после чего случился пожар.

По факту поджога возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.

Мурзаев возглавлял СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. От должности был освобожден указом президента в декабре 2018.