Бывшего главу волгоградского СК задержали за покушение на губернатора
Операцию поводил Следственный комитет совместно с ФСБ России.
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Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
На жизнь Бочарова покушались в ноябре 2016 года. К нему на придомовую территорию проникли неизвестные и облили фасад дома воспламеняющейся жидкостью, после чего случился пожар.
По факту поджога возбудили уголовное дело. На данный момент проводятся все необходимые следственные мероприятия.
Мурзаев возглавлял СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. От должности был освобожден указом президента в декабре 2018.