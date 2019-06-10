Назначен новый гендиректор производителя Aurus
Гендиректор УАЗа и президент Ford Sollers Адиль Ширинов сменил Герхарда Хильгерта на посту генерального директора компании Aurus, которая занимается производством президентского лимузина «Кортеж».
Ширинов назначен гендиректором с 1 июня текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Минпромторга.
Автомобили Aurus относятся к классу люкс, они создавались для первых лиц государства. В проект входят лимузин, седан, внедорожник и минивэн.
«Адиль Ширинов является одним из лучших специалистов в автомобильной отрасли России, а его профессиональный опыт и знания позволят вывести новый российский бренд Aurus на новый этап развития», - говорится в сообщении.
В начале июня на объединенном стенде институтов развития в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) был показан золотой автомобиль Aurus Senat.