Путин и принц Абу-Даби обсудили ситуацию в Персидском заливе
Телефонные переговоры состоялись по инициативе эмиратской стороны.
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Президент Российской Федерации Владимир Путин пообщался по телефону с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонные переговоры состоялись в понедельник вечером, 10 июня по инициативе эмиратской стороны. Лидеры обсудили сотрудничество Москвы и Абу-Даби.
«Дана положительная оценка совместной работы по развитию связей в различных областях», - говорится в сообщении.
Стороны отметили важность сохранения стабильности ситуации в Персидском заливе.