В Саратовской области 95-летнему ветерану пять раз предоставляли неудобные протезы

В Саратовской области ветеран Великой Отечественной пытается добиться, чтобы ему сделали удобный протез. Василий Иванович Романов лишился ноги 60 лет назад - дали о себе знать фронтовые раны. Протез 95-летнему мужчине делают, но каждый раз неудачно. Из-за этого он даже не попал в этом году на парад Победы.

Василий Иванович занимается модернизацией. Протез из 90-х годов он дорабатывает своими руками. 95-летний ветеран Великой Отечественной, участник обороны Ленинграда не привык сдаваться, уже больше 10 лет он требует предоставить ему удобный протез. Новые ему выдают, но в них поднять ногу невозможно.

Неудобных протезов накопилось 5 штук, но годятся они только на запчасти. Ходить в них ветеран пробовал, но каждая такая прогулка оборачивается серьезной кровопотерей. Алюминиевый протез мужчина для себя собрал сам.

Красноармеец Василий Романов повредил ногу под Ленинградом, когда попал под обстрел.

«Она была ранена у меня, нога. Вот даже плоскогубцами вытаскивали осколок от бомбы. Дело было в Польше», - рассказал ветеран.

Тогда нога зажила, но старая травма напомнила о себе уже в мирной жизни - мужчина на работе сломал ногу, развилась гангрена, и конечность пришлось ампутировать. Василий Иванович и тут справился, но когда в этом году из-за неудобных протезов 9 мая он не смог выйти на улицу, расплакался.

Фирма, которая изготавливает «неудобные протезы», уверяет, что она всегда идет навстречу инвалидам.

«Делаем первую примерку. Потом приезжаем на вторую примерку, если необходимо. Потом приезжаем на третий раз, третью примерку. Либо отдаем уже готовое изделие», - рассказывает представитель фирмы Александр Звецкин.

Ветеран не раз просил сделать протезы легче и подогнать их по размеру, чтобы не натирали. Не услышали. Но представители Фонда социального страхования ни о каких жалобах не знают.

«Если ему требуется переделка или просто не доволен протезом - он приходит к нам и говорит: "мне этот протез не нравится". Значит, соответственно, мы, стоя на защите прав именно инвалида, а не предприятия, стараемся как-то вопросы вот эти урегулировать», - заявил заместитель управляющего региональным отделением Фонда социального страхования по Саратовской области Алексей Шумов.

Но урегулировать не удалось. Как только история попала в СМИ, к Василию Ивановичу пожаловала комиссия, которая состояла из общественников, врачей и протезистов. Они сделали индивидуальные замеры и обещали изготовить удобный и функциональный протез, правда, не уточнили, когда.