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Главное сердце страны: выдающийся кардиолог, академик Евгений Чазов отмечает 90-летие

Константин Худолеев
18:48 10.06.2019
Юбиляр принимает поздравления на своем рабочем месте - в национальном кардиологическом центре.
© Видео: ТРК "Звезда"

Выдающийся кардиолог, который спас миллионы людей, Евгений Чазов отмечает 10 июня 90-летие. Его считают создателем современных методов лечения сердечно-сосудистой системы.

Праздник легендарный академик встречает на своем рабочем месте - в национальном кардиологическом центре. Чазов был инициатором его основания.

В научно-исследовательском институте кардиологии, который он возглавлял долгие годы, у академика Евгения Чазова есть до сих пор свой кабинет. В приемной стоит очередь из желающих поздравить Почетного директора. Цветы, подарки - врачи поднимаются в кабинет прямо из отделений.

Академик Чазов начинал младшим научным сотрудником и в дальнейшем стал министром здравоохранения СССР. В 34 года он уже стал доктором медицинских наук. Он разработал препарат для борьбы с тромбами в сосудах и стал первым, кто испытал на себе его действие.

Затем этот препарат спас тысячи жизней, в том числе и жизнь советского военачальника Георгия Жукова. У Маршала СССР произошло кровоизлияние в мозг, и все обычные методы лечения уже не помогали. Тогда Чазов взял всю ответственность на себя и вылечил его.

После этого Жуков прожил еще восемь лет, писал мемуары. Одним из пациентов Чазова был и будущий генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид  Брежнев. Впоследствии он назначил его главным врачом знаменитого 4-го управления Минздрава, которое в народе именовалось «кремлевкой». Сам Чазов стал лечащим врачом всех советских руководителей. Лечились у него и главы иностранных государств.

В 85 лет Чазов вместе с другими врачами из СССР и США в самый разгар холодной войны стал нобелевским лауреатом, но не в области медицины. Чазов получил премию мира в числе представителей организации «Врачи мира за предотвращение ядерной войны».

В 1987 он становится министром здравоохранения и развивает систему кардиологической помощи, которая охватила всю страну. Но самое главное, что именно он создал НИИ кардиологии в Москве, где оперировали первого президента России Бориса Ельцина. В числе пациентов был и американский врач Майкл Дебейки - его консультировал лично академик Чазов.

«Евгений Иванович - основатель кардиологического сообщества, благодаря которому десятки тысяч врачей стали специалистами и ежегодно пополняли и продолжают пополнять знания благодаря работе этого общества», - отметил директор научно медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия.

Поздравить Евгения Чазова с юбилеем приехала и министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

«Евгений Иванович создавал отделение инфаркта миокарда и то, что было заложено в 80-е годы, проще было модернизировать начиная с 2008 года, когда мы запустили сосудистую программу, потому что аналогов инсультных подразделений никогда в стране не было», - рассказала глава Минздрава.

Она прочитала Чазову поздравления от президента РФ Владимира Путина и главы правительства РФ Дмитрия Медведева. А сам именинник надеется, что это не последний юбилей в его жизни.

«Я надеюсь на сто, обязательно», - сказал Чазов.

Сам академик считает своим главным достижением сотни тысяч жизней, которые ему удалось спасти за более чем полвека в медицине.

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