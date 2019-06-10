СМИ: Алибасов спросил про кота и снова потерял сознание

Продюсер на незначительное время приходил в сознание.

«Где мой кот? Все ли в порядке с котом?», - такие вопросы задавал Алибасов.

Об этом «Интерфаксу» сообщил сын продюсера Бари Алибасов-младший.

Шоумен снова находится без сознания. Врачи ввели Алибасова в медикаментозную кому в день его рождения, 6 июня. Такое решение было принято для того, чтобы облегчить состояние пациента.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня после того, как он выпил средство для очистки труб. По предположениям медиков, шоумен должен был находиться в искусственной коме всего два дня, однако до сих пор не пришел в себя.