Трамп пригрозил новыми пошлинами для КНР, если Си Цзиньпин пропустит G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что могут быть введены новые пошлины на товары из Китая. Это произойдет в случае, если председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20. Трамп сделал такое заявление в интервью телеканалу CNBC.

На вопрос корреспондента, будут ли незамедлительно введены пошлины в случае отсутствия председателя КНР, президент США ответил: «Да, будут».

Он выразил уверенность, что Си Цзиньпин саммит не пропустит, и будет возможность провести двустороннюю встречу.

Американо-китайские переговоры по торговле в мае завершились безрезультатно. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Кроме того, Трамп подписал указ, позволяющий блокировать иностранные технологические компании в случае их угрозы национальной безопасности страны. Теперь на смартфонах Huawei не будет обновляться операционная система, а на новые модели нельзя будет скачивать приложения.

Ближайший саммит «двадцатки» пройдет в июне в Японии.