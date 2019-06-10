«Аллигаторы» и «Ночные охотники» над Крымом: яркие кадры авиашоу

В рамках соревнований боевой авиации «Авиадартс-2019» над акваторией Севастопольской бухты прошло воздушное шоу.

Зрители смогли увидеть в небе пилотажные группы «Беркуты», «Русские витязи», «Стрижи», которые выступали на истребителях МиГ-29 и Су-30, ударных вертолетах Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

Конкурс летного мастерства «Авиадартс» проводится с 2013 года, а с 2014-го он стал международным.

В этом году победители российского этапа будут соперничать с летчиками из Белоруссии, Казахстана, Китая и Ирана.