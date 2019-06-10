В нескольких регионах России массово гибнут пчелы

Под Рязанью и Саратовом на пасеках погибают пчелы. По словам пасечников, причина гибели пчел - химикаты, которые распылялись на полях.

Пчеловоду Владимиру Спирину пасека досталась в наследство от деда. Погибло его семейное дело, а это - 120 ульев. Пчелы, которые еще живы, бьются в агонии и больно жалят.

«Это боль, это огромный труд, работа, затраты на все, и в данный момент, как говорится, у меня нет дальнейшего существования, я жил этим», - рассказал он. «Пчела ведет себя очень агрессивно, она как парализованная, она мечется, она бьется, кувыркается и погибает», - рассказал пчеловод Виктор Кривоножкин.

Пасечники уверены, что причиной смерти пчел являются химикаты - фермеры уничтожили вредителей, но вместе с ними погубили и пчел.

Массовая гибель наблюдается сразу в нескольких регионах: пасеки Брянской, Курской областей усеяны горами насекомых. В Рязани потеряно 1,5 тысячи пчелосемей. Ущерб каждого пчеловода составляют сотни тысяч рублей.

По санитарным нормам, фермеры должны были оповестить пчеловодов о распылении пестицидов за три дня, но, по утверждениям последних, никаких объявлений не было.

Эксперты обеспокоены, ведь насекомые опыляют 85% всех существующих растений на земле. Пасечники уже написали заявление в прокуратуру, а пока им придется восстанавливать хозяйства самим, это займет несколько лет.