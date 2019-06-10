«Типа самая крутая?»: Лазарев матом накричал на Лободу на премии «Муз-ТВ»

Певец Сергей Лазарев, представлявший Россию на песенном конкурсе «Евровидение», поскандалил с другой поп-исполнительницей - Светланой Лободой. Артисты поругались в ходе премии «Муз-ТВ», пишет Super.

По данным издания, Лобода победила в номинации «Лучшая певица года». Лазарев якобы подбежал к певице и накричал на нее, используя матерные выражения. Очевидцы услышали последние слова исполнителя.

«Типа самая крутая?», - кричал Лазарев.

Коллеги артистов предположили, что причиной эмоционального срыва певца стала длительность выступления Лободы. Она исполнила сразу шесть песен, а Лазареву не разрешили выступить со своим конкурсным номером по техническим причинам.

На следующий день после церемонии пользователи Интернета обратили внимание, что Лобода отписалась от Лазарева в Instagram.