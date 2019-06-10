Суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии

Суд приговорил экс-полковника Дмитрия Захарченко к 13 годам колонии. Об этом передает корреспондент «Звезды» из зала суда.

Также ему назначен штраф в размере 117 миллионов рублей.

Обвинение требовало приговорить Захарченко к 15,5 годам колонии и штрафу в 494,9 миллионов рублей. Полковник заявил, что не считает себя виновным.

Ранее сообщалось, что Захарченко признали виновным во взяточничестве и воспрепятствовании правосудию. Речь идет о двух эпизодах получения крупной суммы денег в качестве взятки.

Напомним, Захарченко задержали в 2016 году. Он обвиняется в получении взятки в размере семи миллионов рублей. В квартире его сестры следователи обнаружили еще почти девять миллиардов рублей.