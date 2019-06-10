Комплексы «Бастион» Балтфлота заступили на дежурство в связи с учениями НАТО

10 июня в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за совместными учениями объединенных военно-морских сил НАТО «Балтопс-2019», говорится в сообщении Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«В назначенных районах организовано дежурство двух корабельных ракетно-ударных групп, корабельной поисковой ударной группы, самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов «Бастион»», - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркнуто, что в маневрах НАТО задействованы вооруженные силы таких стран, как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Литва, Латвия, Норвегия, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, США, Турция, Франция, Эстония, Финляндия и Швеция.

Ранее сообщалось, что Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 ВКС России выполнят задачи по контролю воздушной обстановки над Черным морем. Эти полеты проводятся на фоне масштабных учений НАТО, которые проходят на территории ряда причерноморских государств Восточной Европы.