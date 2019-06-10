Найден новый способ мошенничества через онлайн-календари на смартфонах

Эксперты «Лаборатории Касперского» зафиксировали новую схему мошенничества, связанную с использованием сервиса Google Календарь, когда пользователям под видом автоматических уведомлений в календаре на смартфоне рассылались мошеннические сообщения. Об этом сообщается на сайте компании.

Сообщения, которые рассылали злоумышленники, эксплуатируют функцию автоматического добавления приглашения в календарь и уведомления об этом событии. У многих пользователей смартфонов данная функция включена по умолчанию. Если жертва откроет всплывающее окно на устройстве, которое похоже на уведомление приложения от Google, то, скорее всего, увидит ссылку на фишинговый сайт. Этот ресурс предлагает проведение опросов за вознаграждение.

Как выясняется позже, для получения денег пользователю необходимо оплатить небольшую комиссию, а для этого - указать информацию о банковской карте, а также некоторые личные данные, в частности, имя, адрес и номер телефона. Все это отправляется напрямую к злоумышленникам.

Как говорится на сайте «Лаборатории Касперского», новый способ проведения фишинговых атак предоставляет злоумышленникам больше возможностей, потому что теоретически может ввести в заблуждение даже опытных пользователей, которые неплохо осведомлены об угрозе спама и фишинга в мессенджерах и электронной почте.

«Пока все образцы таких фишинговых уведомлений, обнаруженные нами, содержат крайне странные предложения, и это сразу видно любому пользователю. Но каждая простая схема со временем становится сложнее и продуманнее», - сказано в сообщении на сайте.

Однако, как отмечают в «Лаборатории Касперского», во всей этой истории есть и хорошая новость: для того, чтобы не стать жертвой данного мошенничества, не нужно никаких особенных предосторожностей - функцию автоуведомлений можно отключить в настройках календаря.