На Украине могут отправить в отставку всех губернаторов
Ранее уже были одобрены проекты распоряжений об увольнении 13 глав облгосадминистраций.
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Президент Украины Владимир Зеленский планирует заменить всех действующих глав областных государственных администраций.
«Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены», - цитирует пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель Интерфакс-Украина.
5 июня Кабинет министров страны одобрил проекты распоряжений об отставке 13 губернаторов.
Накануне президент Украины рассказал о значении названия партии «Слуга народа». Зеленский особо отметил, что в его планах - установить новую систему.