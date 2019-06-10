Врачи: Алибасов больше не сможет самостоятельно глотать

Есть опасения, что Бари Алибасов больше не сможет самостоятельно глотать. Об этом сайту «Комсомольской правды» со ссылкой на врачей сообщил PR-директор шоумена Вадим Горжанкин.

Продюсер находится в состоянии медикаментозного сна. В искусственную кому его ввели 6 июня. По сведениям журналистов, угрозы жизни нет. Однако сын Алибасова заявил, что ожоги на кишечнике отца заживают неправильно.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня, после того, как он отравился жидкостью для прочистки труб.

В реанимации Склифа Алибасов встретил свой 72-й день рождения. В этот же день медики приняли решение ввести Алибасова в медикаментозную кому для того, чтобы устранить болевые ощущения