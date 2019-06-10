Момент ДТП с колонной МЧС в Тульской области попал на видео

В социальных сетях опубликовано видео столкновения грузовика с автомобильной колонной МЧС на федеральной трассе М-4 «Дон» в Тульской области.

Момент дорожно-транспортного происшествия зафиксировал видеорегистратор. На опубликованных кадрах видно, что грузовик, перед тем, как влететь в стоящие автомобили ведомства, виляет из стороны в сторону.

Глядя на запись, можно предположить, что водитель большегруза уснул за рулем, либо по каким-то причинам отвлекся и не заметил впереди стоящих машин, которые следовали в Керчь для проведения плановых работ по разминированию.

Дорожная авария произошла в понедельник, 10 июня, в районе 9.30 утра на 201-м километре дороги в Веневском районе. Пострадали пять сотрудников МЧС, они доставлены в медучреждения, двое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.