Министр внутренних дел Белоруссии подал в отставку
Игорь Шуневич обратился к президенту республики Александру Лукашенко с рапортом об отставке.
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Глава МВД Белоруссии ушел в отставку. Президент республики Александр Лукашенко принял его рапорт 10 июня.
Шуневич отметил, что его решение является «выверенным, правильным и своевременным». По словам экс-главы МВД Белоруссии, пока конкретных предложений о новом месте работы ему не поступало. Однако Игорь Шуневич выразил надежду принести пользу государству в другой должности, сообщает БЕЛТА.
Шуневич занимал пост главы МВД Белоруссии с мая 2012 года.