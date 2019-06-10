Министр внутренних дел Белоруссии подал в отставку

Шуневич отметил, что его решение является «выверенным, правильным и своевременным». По словам экс-главы МВД Белоруссии, пока конкретных предложений о новом месте работы ему не поступало. Однако Игорь Шуневич выразил надежду принести пользу государству в другой должности, сообщает БЕЛТА.

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