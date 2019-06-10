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Останки крупнейшего морского монстра на Земле найдены в Антарктиде

Александра Арсентьева
16:54 10.06.2019
Ученые нашли большую часть скелета, но без черепа.
Останки крупнейшего морского монстра на Земле найдены в Антарктиде
© Фото: Nobu Tamura, spinops.blogspot.com, Wikimedia

Международная команда исследователей спустя десятилетия на небольшом антарктическом острове нашла окаменелые останки самого тяжелого из известных науке эласмозавров - древних морских рептилий. Об открытии сообщает издание National Geographic.

Исследователи нашли останки представителя вида Elasmosaurus, который входил в семейство плезиозавров. Это были одни из крупнейших морских существ мелового периода, которые обитали в одно время с динозаврами.

Раскопки велись на протяжении многих лет, иногда ученые не возвращались к ним годами из-за суровых погодных условий. Работы были закончены в 2017 году, после этого потребовалось время на идентификацию и описание животного.

Ученые нашли большую часть скелета, но без черепа. Как заявили исследователи, пока еще неназванный эласмозавр весил от 11,8 до 14,8 тонн. Длина его тела - от головы до хвоста - составляла почти 12 метров. На сегодня - это самое тяжелое существо из всех обнаруженных.

Ранее исследователям удавалось найти представителей elasmosaurus весом около пяти тонн и представителей рода аристонектесов, масса которых составляла до 11 тонн. Ученые пока остерегаются утверждать, что обнаруженное животное относится к роду Aristonectes. Не исключено, что это представитель ранее не известного рода.

По словам специалистов, обнаруженное существо обитало примерно за 30 тысяч лет до массового вымирания динозавров.

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