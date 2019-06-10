Сломанные деревья, разбитые стекла: на Благовещенск обрушился ураган
В окрестностях города прошел крупный град, достигавший 3-4 сантиметров в диаметре.
© Видео: ТРК "Звезда"
На Благовещенск обрушился ураган. Ветер был такой силы, что не выдерживали оконные рамы, стекла сыпались с балконов многоэтажек на припаркованные во дворах машины.
Кадрами с места стихии местные жители делятся в социальных сетях. Порывами ветра ломало деревья, завалило ветками несколько автомобилей.
Очевидцы рассказывают, что в одном из районов города заискрились провода. В окрестностях Благовещенска прошел крупный град, достигавший 3-4 сантиметров в диаметре. Осадки побили теплицы и окна, уничтожен посев.