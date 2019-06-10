Вулкан выбросил семикилометровый столб пепла на острове Суматра

На острове Суматра в Индонезии проснулся Синабунг. Вулкан выбросил столб дыма и пепла на высоту более семи километров, сообщает газета The Jakarta Post.

Облако вулканического пепла накрыло окрестности округа Каро. Местным жителям, проживающим около склона, рекомендуют не приближаться к вулкану и не выходить на улицу без специальных масок.

Тысячи туристов покинули курортный город Берастаги, который располагается в 20 километрах от эпицентра.

Вулкан Синабунг молчал почти 400 лет, но с 2010 года выбросы пепла повторяются постоянно.